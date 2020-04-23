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Polisten çocuklara üstü açık otomobilli kortejle bayram sürprizi

Adana Emniyet Müdürlüğü virüs nedeniyle üstü açık otomobil ile oluşturduğu kortejle çocukların bayramını kutladı.

23.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:15
Polisten çocuklara üstü açık otomobilli kortejle bayram sürprizi
Adana Emniyet Müdürlüğü virüs nedeniyle üstü açık otomobil ile oluşturduğu kortejle çocukların bayramını kutladı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri iptal edilince Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çocuklara bayram sürprizi yaptı. Polisler, üstü açık bir otomobil ve diğer araçlarla oluşturdukları kortejle sokak sokak gezerek balkonlara çıkan çocukların bayramını kutladı. Çocuklar ve aileleri de balkonlarda polisin çaldığı şarkı ve marşlara Türk Bayraklarını sallayarak eşlik etti. Bazı çocukların kostüm giydiği gözlenirken, çoğu çocukta da Atatürk posterli tişört olduğu görüldü. Bu anlar havadan drone ile de kaydedilirken, renkli görüntüler yansıdı.

Çocuklar, polisin bayram sürprizinin kendilerini çok mutlu ettiğini, çok sevindiklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Güncel , Haber
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