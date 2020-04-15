Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Polisten down sendromlu Gizem'e doğum günü sürprizi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis, 16 yaşındaki down sendromlu Gizem Yıldız'a doğum günü sürprizi yaptı.

15.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:28
Polisten down sendromlu Gizem'e doğum günü sürprizi
Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde polis, 16 yaşındaki down sendromlu Gizem Yıldız'a doğum günü sürprizi yaptı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin'in talimatları sonrası polis ekipleri, Esentepe Mahallesinde ikamet eden Yıldız ailesini ziyaret ederek, down sendromlu kızları Gizem Yıldız'a doğum günü pastası getiri. Ayrıca polis üniforması, oyuncak bebek hediye ettiler.

Mutluluğu gözlerinden okunan Gizem, pastayı üfleyerek mumları söndürüp el salladı.

Anne Fatma Yıldız, "Bu sürprizden dolayı çok mutlu olduk. Bugün kızımızın doğum günü polis amcaları onu unutmadığı için teşekkür ederiz her zamanki gibi hediyelerini de almışlar. Çok mutlu oldu kızım, evde sıkılıyordu" diye konuştu - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Reyhanlı, Hatay, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Haberler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi Haberler
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi
Haberler ›› Güncel ››Polisten down sendromlu Gizem'e doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:59: Toroslar Belediyesi ekipleri, kamu binalarını dezenfekte ediyor - Haber 14:58: Danimarka'da eğitim kademeli olarak yeniden başladı - Haber 14:58: Trabzon'da vatandaşlara 20 bin temel gıda ve temizlik paketi dağıtılacak - Haber 14:58: Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: "Yüzümde durmuyor" - Haber 14:58: Brezilyalı çete lideri, 20 yıl sonra Mozambik'te yakalandı - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler