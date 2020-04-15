Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Polisten down sendromlu Gizem'e doğum günü sürprizi

Polisten down sendromlu Gizem'e doğum günü sürprizi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis, 16 yaşındaki down sendromlu Gizem Yıldız'a doğum günü sürprizi yaptı.

15.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:03
Polisten down sendromlu Gizem'e doğum günü sürprizi
HATAY - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde polis, 16 yaşındaki down sendromlu Gizem Yıldız'a doğum günü sürprizi yaptı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin'in talimatları sonrası polis ekipleri, Esentepe Mahallesinde ikamet eden Yıldız ailesini ziyaret ederek, down sendromlu kızları Gizem Yıldız'a doğum günü pastası getiri. Ayrıca polis üniforması, oyuncak bebek hediye ettiler.
Mutluluğu gözlerinden okunan Gizem, pastayı üfleyerek mumları söndürüp el salladı.
Anne Fatma Yıldız, "Bu sürprizden dolayı çok mutlu olduk. Bugün kızımızın doğum günü polis amcaları onu unutmadığı için teşekkür ederiz her zamanki gibi hediyelerini de almışlar. Çok mutlu oldu kızım, evde sıkılıyordu" diye konuştu Polisten down sendromlu Gizem’e doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Reyhanlı, Hatay, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bakan Selçuk, ’yaz tatili ortadan kalkacak’ iddiasına yanıt verdi Haberler
Bakan Selçuk, "yaz tatili ortadan kalkacak" iddiasına yanıt verdi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi Haberler
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi
’14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım’ diyen Trump, harekete geçti Haberler
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, harekete geçti
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Haberler ›› genel ››Polisten down sendromlu Gizem'e doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

23:43: Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet - Haberler 23:42: İç Anadolu'nun 'Antalyası'nda üretim hız kesmeden devam ediyor - Haberler 23:40: Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 23:40: Polis, sosyal mesafeyi koruyarak zeybek oynadı - Haberler 23:40: AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı: Lütfiye Selva Çam, görevine devam etmektedir - Haberler 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 22:28: Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak 21:05: İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi - Haberler 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı