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Polisten drone ile 'Evde kal' uyarısı

İSTANBUL'da koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı yapılmaya devam ediliyor.

30.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:17
Polisten drone ile 'Evde kal' uyarısı
İSTANBUL'da koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı yapılmaya devam ediliyor. Sultanbeyli 'de polis ekipleri drone ile sokakta gezen vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulunmaya devam ediliyor. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli meydanında dolaşan vatandaşları drone ile evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Ekipler, yunus polislerinin de desteğiyle meydanda dolaşan vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
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