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Polisten drone ile evde kalın çağrısı

Polisten drone ile evde kalın çağrısı Tepelerinde drone gören piknikçiler şaşkına döndü Korona virüse karşı evde kalın uyarılarında bulanan İstanbul Polisi bu kez drone ile vatandaşları uyardı.

23.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:25
Polisten drone ile evde kalın çağrısı
Tepelerinde drone gören piknikçiler şaşkına döndü
İSTANBUL - Korona virüse karşı evde kalın uyarılarında bulanan İstanbul Polisi bu kez drone ile vatandaşları uyardı. Aydos Ormanında piknik yapan vatandaşları drone ile uyaran polis ekipleri, evde kalın çağrısında bulundu.
Koronavirüs salgını sebebiyle evde kalınması uyarıları devam ederken, Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilginç bir uygulama yaptı. Sultanbeyli Emniyeti envanterinde bulunan dronelarla piknik yapan vatandaşlar uyarıldı.
Aydos Ormanı üzerinde drone ile kontrol yapan ekipler, ormanda piknik yapan vatandaşlara, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça Drone ile piknikçileri tespit eden polis ardından "sokağa çıkmayalım!" mesajını anons etti. Havadaki droneyi gören piknikçiler ise şaşkınlık yaşadı.
Drone ile ormanda yapılan uygulama sonra bölgeye sevk edilen motorize ekipler, piknikçilere evlerine dönmelerini istedi. Polisten drone ile evde kalın çağrısı

Kaynak: İHA

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Polisten drone ile evde kalın çağrısı
Etiketler : İstanbul, 3. Sayfa

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