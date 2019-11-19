Haberler » Güncel » Polisten 'Duman 8' Operasyonu - Haber

Polisten 'Duman 8' Operasyonu

Balıkesir polisi, çeşitli isimlerle tütüncülük faaliyetinde bulunan iş yerlerinde arama ve denetimlerde bulundu.

19.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46
polisi, çeşitli isimlerle tütüncülük faaliyetinde bulunan iş yerlerinde arama ve denetimlerde bulundu. Polisin uygulamasında kaçak tütün, dolu ve boş makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de 'Duman 8' operasyonu yapıldı. Operasyona her birimden polisler katıldı. Ekipler "tablacı", "tütüncü", "tobacco shop" gibi isimler altında faaliyet gösteren 25 iş yerinde arama ve denetimler yapıldı. Aramalarda 16 kg nargile tütünü, 18.8 kg nargile kömürü, 71 bin 520 adet içi doldurulmuş makaron, 37 bin 200 adet boş makaron, 350 kg kıyılmış tütün, 19 paket pipo tütünü, 11 adet pipo, 39 paket folyo, 38 adet çakmak ve değişik miktarlarda diğer tütün ürünlerinden ele geçirildi. 18 iş yeri sahibine ise adli işlem yapıldı.
(İHA)
Polisten 'Duman 8' Operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:29 "Ortak Değerimiz Ahmet Ağaoğlu" Konferansı'nda AA'ya plaket
20:28 Eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi
20:28 Çankırı-binali yıldırım, çankırı'da cenaze namazına katıldı
20:26 TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri
20:26 ABD'de okuyan yabancı öğrenci sayısında rekor
20:08 AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi
19:58 "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
19.11.2019 20:30:51