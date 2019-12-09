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Polisten Edremit ve Bandırma'da uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi Edremit ve Bandırma ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı iddia edilen 8 şüpheliyi yakaladı.

09.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:15Polisten Edremit ve Bandırma'da uyuşturucu operasyonu
Balıkesir polisi ve ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı iddia edilen 8 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 169.92 gram esrar maddesi, 13.33 gram bonzai maddesi ile 16.21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Bandırma, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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