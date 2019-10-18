Haberler » Güncel » Polisten engellilere umut olacak proje

Polisten engellilere umut olacak proje

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği'nce engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temini için 'Bir kapak bir umut' projesi başlatıldı.

18.10.2019 11:37Polisten engellilere umut olacak proje
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği'nce engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temini için 'Bir kapak bir umut' projesi başlatıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, proje kapsamında, ilçe genelindeki ortaokul ve liseler başta olmak üzere birçok okula mavi kapak kutusu bırakıldığını söyledi.

TDP Büro Amirliği olarak böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaktan dolayı sevinç duyduklarını belirten Tekbıyık, "Başta öğrencilerimiz arasına olmak üzere toplumun tamamında engelli vatandaşlarımıza karşı bir duyarlılık oluşturmayı amaçladığımız bu projemiz, öğrencilerde yardımlaşma duygusunun geliştirilmesine ve sosyal sorumluluk bilincinin artmasına vesile olacak" dedi.

Komiser Yardımcısı Tekbıyık, şöyle konuştu:

"Engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye temini için 'Bir kapak bir umut' projesini başlattık. Proje çerçevesinde ilçemiz genelindeki birçok okula kapak toplama kutusu bıraktık. Öğrencilerimize bu projenin amacını anlattık. Toplumsal bir dayanışmayla engellilere umut olacak projeye destek beklediğimizi söyledik. Bu projenin asıl amacı, engelli vatandaşlarımızın yaşamına bir katkı sunmak. Bunun yanında öğrencilerimizde dayanışma duygusunu artırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, sadece okulda içtiğiniz suların değil, evlerinde de kullanılan pet şişelerin kapaklarını da bu kutularda biriktirecekler. Ailelerini, yakın çevrelerini de bu projeye dahil edecekler. Böylece okullarımızdan başlayarak toplumun geneline yayılan bir yardımlaşma ve paylaşma halkası oluşturmuş olacağız. Proje başlar başlamaz destek olmak için canı gönülden çaba gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Öğrenciler de, engellilere umut olacak projeyi desteklediklerini söylediler. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:51 Tekirdağ sigara izmariti yangın çıkardı
13:46 CarrefourSA efsanesi, İzmir'e geri döndü
13:51 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması
13:50 Nijerya'da 5 kişi kaçırıldı
13:50 İstanbul Modern Sinema'da bu haftasonu
13:50 Savunma Sanayii Başkanı Demir'den silah ambargosu cevabı Açıklaması
13:45 Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Muhtarlar Günü kutlama mesajı
18.10.2019 13:51:51