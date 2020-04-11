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Polisten "evde kal, selam dur" klibi

Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klipte polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "evde kal" çağrısında bulundu.

11.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:06
Polisten
Sivas 'ın Zara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klipte polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "evde kal" çağrısında bulundu.
Zara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaymakamlık tarafından klip hazırlandı.
İlçe görev yapan polislerin ve vatandaşların yer aldığı klipte, koronavirüse karşı alınan önlemlere yer verildi.
Klipte polis ekipleri koronavirüse karşı mücadelede "evde kal, selam dur" mesajı verdi.
Çocuklar ve vatandaşlar da evlerin balkonlarında Türk bayrağıyla selam vererek polis ekiplerinin çağrısına destek oldu.
Paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Polis, Güncel
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