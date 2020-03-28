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Polisten "evde kal" uyarısı

Polis ekiplerince yapılan anons Ardahan Belediyesince yapılan anons Ekipler Kars Köprüsü kavşağında uygulaması - Ardahan polisinden "evde kal" uyarısıArdahan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktalarında Kovid-19 salgınına karşı vatandaşlara evde kalmaları için uyarıda bulunuyor.

28.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:29
Polis ekiplerince yapılan anons
Ardahan Belediyesince yapılan anons
Ekipler Kars Köprüsü kavşağında uygulaması
- Ardahan polisinden "evde kal" uyarısı
Ardahan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktalarında Kovid-19 salgınına karşı vatandaşlara evde kalmaları için uyarıda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgının yayılmasını önlemek için kentte düzenlenen "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nın ardından tedbirler arttırıldı.
Güvenlik güçleri, kentin 3 noktasında yaptığı kontrolleri Valilik talimatıyla 5'e çıkardı.
Polis ekipleri, kentin giriş noktasında durdurdukları sürücülere, "Biz sizin için sokaktayız, siz de hepimiz için evde kalın. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hep birlikte bunu aşacağız. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım." uyarısında bulundu.
Ekipler, kent merkezinin işlek noktalarında araçlarla da vatandaşlara evde kalmaları için anons yaptı.
Öte yandan, kentteki şehirler arası otobüs seferleri de iptal edildi. Polisten ’evde kal’ uyarısı

Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, Polis, Kars, Güncel

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Polisten "evde kal" uyarısı

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