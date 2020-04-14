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Polisten evde kalan kız çocuğuna doğum günü sürprizi

Balıkesir polisi yan dairesindeki kız arkadaşı için doğum günü pastası isteyen 10 yaşındaki Doğa Dilara Aydın'ı kırmadı.

14.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:20
Polisten evde kalan kız çocuğuna doğum günü sürprizi
Balıkesir polisi yan dairesindeki kız arkadaşı için doğum günü pastası isteyen 10 yaşındaki Doğa Dilara Aydın 'ı kırmadı. Pasta alıp adrese giden polis, küçük kıza hayatı boyunca unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaptı.

Korona virüs sebebiyle sokağa çıkamayan 10 yaşındaki Doğa Dilara Aydın isimli kız çocuğu Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi mail adresine mail atarak yan dairede oturan arkadaşı için doğum günü pastası istedi.

Aydın mailinde, "Adım Doğa Dilara Aydın. 10 yaşındayım. Kapı komşumuz olan arkadaşım için doğum günü pastası getirebilir misiniz? Kolay gelsin, teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. İl Emniyet Müdürü'nün talimatıyla harekete geçen ekipler, yaş pasta alarak Doğa Dilara Aydın'ın evine gitti. Pastanın üzerine mum yakan polisler Dilara ile birlikte arkadaşı Melis'in kapısını çaldı. Polisleri ve doğum günü pastasını bir anda karşısında gören küçük kız hayatı boyunca unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaşadı. Polis abi ve ablalarına teşekkür ederek doğum günü pastasındaki mumlara üfleyen kız çocuğu yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Aydın, Güncel
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