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Polisten evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ'ta, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan işitme engelli Ali Talha Aksu'ya (10), polisler doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

14.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:42
Polisten evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ'ta, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan işitme engelli Ali Talha Aksu 'ya (10), polisler doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

Necip Fazıl Mahallesi'nde yaşayan ve polisleri çok seven Ali Talha Aksu'nun doğum günü olduğunu öğrenen Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, küçük çocuğa sürpriz yaptı. Doğum günü pastası alıp mumları yakan polislerin kapısını çaldığı Ali Talha, büyük mutluluk yaşadı.

Ziyaret sırasında sosyal mesafe kurallarına da dikkat eden ekipler, Ali Talha'nın mumları üflemesinin ardından çeşitli hediyeler verip, evde kalmaya devam etmesini söyledi. Ali Talha Aksu ise polislere teşekkür ederek, "Doğum gününü kutladıkları için polis ağabeylerime çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Talha, Aksu, Güncel
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