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Polisten hırsızlara suçüstü

Küçükçekmece'de 3 iş yerinden 500 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

11.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:06Polisten hırsızlara suçüstü
'de 3 iş yerinden 500 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Polisin nefes kesen operasyonu kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 1 ay içerisinde Küçükçekmece'de bulunan 3 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Ekipler, şüphelilerin kullandığı araç üzerinde bulunan plakanın da çalındığını belirledi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürerken, 10 Ekim tarihinde Küçükçekmece'de devriye gezen polis ekipleri şahısların kullandığı aracı Teyfik Bey Mahallesi, Beşir Kemal Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde beklerken gördü. Bunun üzerine aracı her iki yandan çevreleyen ekipler, şahısların kaçmasına izin vermedi ve 4 şüpheliye suçüstü yapıldı. Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar Sezer K. (28), Mehmet K. (40), Ümit Y. (33) ve Halil İbrahim Y. (21)'in çeşitli hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Vatandaşın zararı 500 bin TL

Küçükçekmece'de bulunan 3 ayrı iş yerine girerek, çeşitli tekstil eşyalarını çalan şahısların vatandaşa verdiği maddi zararın 500 bin TL olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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