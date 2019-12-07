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Polisten hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı

Kilis'te, polis kıraathaneleri ziyaret ederek, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı gibi konularda uyarılarda bulundu.

07.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:38Polisten hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı
'te, polis kıraathaneleri ziyaret ederek, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı gibi konularda uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından, Kilis kent merkezindeki kıraathaneleri ziyaret ederek, son günlerde artan hırsızlık ve dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendiriyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Hiçbir kurumun kimseden para veya yardım talebinde bulunulmayacağını, bu konuda gelen telefonlara itibar edilmemesini anında 155 Polis imdat telefonunu arayarak bilgi verilmesini istedi. Kendisini, savcı, asker, polis veya bir başka unvanı kullanan kişilerin dolandırıcı olduğunu belirten polisler, hırsızlık konusunda da vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Mahallelerde gezen şüpheli şahısları veya olumsuzluk görmeleri halinde en yakın güvenlik birimlerini bilgi verilmesini isteyen polislerin uyarılarını ise vatandaşlar dikkatle dinleyerek ekiplere teşekkür etti. - KİLİS

Polis, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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