Haberler » Güncel » Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi - Haber

Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan husumetli iki aile arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından mahallede güvenlik önlemi alan polisin bekleyişi devam ediyor.

18.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:08Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi

İZMİR'in ilçesinde, hurdacılık yapan husumetli iki aile arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından mahallede güvenlik önlemi alan polisin bekleyişi devam ediyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki 6316/5 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. , kavgaya karıştığı belirlenen, iki aileden 5 kişiyi gözaltına aldı.Silahlı kavganın ardından polis ekipleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede güvenlik önlemi aldı. Gece boyu görev yapan polis memurlarına, bekçiler de eşlik etti. Polisin 1'i sivil, 4 ekiple mahallede bekleyişi sürüyor.



Karşıyaka, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:53:32