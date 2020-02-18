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Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi (2)

GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, dün çıkan silahlı çatışma sonucunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi (2)

GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

İZMİR'in ilçesinde, dün çıkan silahlı çatışma sonucunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturmanın genişletilmesinin ardından bölgedeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, iki şüpheli daha gözaltına alındı ve toplam sayı 7'ye yükseldi. Gözaltına alınan şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği ve bu sürenin kabul edildiği bildirildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği mahallenin giriş ve çıkışlarında nöbet tutarken, bekçiler de mahallede asayişi korumak için mesailerini sürdürüyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,



Karşıyaka, Güncel

Kaynak: DHA

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