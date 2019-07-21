Haberler» Güncel» Haber

Polisten internet bağımlılığı konusunda bilgilendirme

Adana'da polis, camilerde Kuran kursu eğitimi gören çocukları internet bağımlılığı konusunda bilgilendirdi.

21.07.2019 10:58
Adana'da polis, camilerde Kuran kursu eğitimi gören çocukları internet bağımlılığı konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocukların internet bağımlısı olmasını önlemek için çalışma başlattı.
Ekipler, camilerde Kuran kursunda eğitim gören öğrencilere internet kullanımı ve internetin zararlı etkileri konusunda bilgiler verdi.
Polisler, eğitimin ardından çocuklara hediyeler dağıttı.
Çocuklardan Eren Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislerin internet yerine arkadaşlarıyla vakit geçirmesi gerektiğini anlattığını söyledi.
Berkay Yiğit de kendisinin günde 1-2 saat bilgisayardan oyun oynadığını, uzun süre oyun oynayan arkadaşlarının da olduğunu belirterek, "Polisler tanımadığımız sitelere girmemizi, güvenli olmayan kişilerle konuşmamamız gerektiğini anlattı. Çok oyun oynamamalıyız. Arkadaşlarımızla futbol, basketbol oynamalıyız." şeklinde konuştu.
Bilgilendirmelerin yaz boyunca süreceği bildirildi. Polisten internet bağımlılığı konusunda bilgilendirme
Kaynak: AA
Kuran-ı Kerim, Polis, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:50   Mardin'deki kalekol inşaatı müteahhidinden açıklama
12:50   Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (2)
12:49   Denizi aratmayan Keban Barajı üzerinde olimpik "Yüzer Havuz"
12:48   Hayvan otlatırken hayalinin peşinde ders çalışıyor
12:48   Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı
12:48   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
12:47   Talas'ta Kardeşlik pikniği