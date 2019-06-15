15.06.2019 13:51
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Polisten işçi taşıyan araçlara sıkı denetim

Polisten işçi taşıyan araçlara sıkı denetim

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, ilçede özellikle tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına yönelik sıkı denetim gerçekleştiriyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, ilçede özellikle tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına yönelik sıkı denetim gerçekleştiriyor.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, Salihli Ovası'ndaki hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte, yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla tarlalara işçi taşıyan sağlıksız servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerini sıklaştırdı.

Polis ekiplerinin belli noktalarda gerçekleştirdiği uygulamada kasalarda işçilerin canlarını yok sayarak taşıyan çok sayıda sürücüye cezai işlem uyguladı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, özellikle tarım işçilerini açık araçlarda taşıyan, yetkisiz, korsan, bakımsız ve sağlıksız araçlara yönelik denetimlerin devam edeceğin söyledi. - MANİSA
Kaynak: İHA
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