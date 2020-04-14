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Polisten işitme engelli Ali Talha'ya doğum günü sürprizi

Polisten işitme engelli Ali Talha'ya doğum günü sürprizi Kahramanmaraş'ta işitme engelli çocuğa polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

14.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:30
Polisten işitme engelli Ali Talha'ya doğum günü sürprizi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta işitme engelli çocuğa polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesi ekipleri, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesinde yaşayan ve polisleri seven 10 yaşındaki Ali Talha Aksu'yu evinde ziyaret etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan işitme engelli Aksu'ya polis ekipleri hem oyuncak hediye etti, hem de 10'uncu yaş gününü doğum günü pastası keserek kutladı.
Doğum günü sürprizi nedeniyle şaşırdıklarını söyleyen Ali Talha ve annesi Fatma Aksu, polislere teşekkür etti. Polisten işitme engelli Ali Talha’ya doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Talha, Polis, Yerel
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