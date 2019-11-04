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Polisten kaçak cinsel içerikli ürün satıcılarına operasyon

Denizli'de, kaçak cinsel içerikli ürün satan şahıslara yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda cinsel içerikli ürün ve hap da ele geçirildi.

04.11.2019 17:01Polisten kaçak cinsel içerikli ürün satıcılarına operasyon
Denizli'de, kaçak cinsel içerikli ürün satan şahıslara yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda cinsel içerikli ürün ve hap da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Operasyonda fatura ve belgeleri olmayan cinsel içerikli krem ve hap gibi ürünlerden oluşan 245 adet kaçak ürün ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler düzenledikleri bir başka operasyonda da parada sahtecilik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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