Haberler » 3. Sayfa » Polisten kaçak cinsel içerikli ürün ve cep telefonu operasyonu - Haber

Polisten kaçak cinsel içerikli ürün ve cep telefonu operasyonu

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 62 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve hap ile 3 adet kaçak olduğu belirlenen cep telefonu ele geçirildi.

18.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:20Polisten kaçak cinsel içerikli ürün ve cep telefonu operasyonu
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 62 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve hap ile 3 adet kaçak olduğu belirlenen cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kaçak ürün satıcılarına yönelik operasyonlarda 62 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve hap ile 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler, düzenledikleri parada sahtecilik ve elektronik haberleşme kanununa muhalefet operasyonunda ise 2 kişiyi daha gözaltına aldı. - DENİZLİ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:31 Aydın'da şüpheli yangın
23:20 Aydın'da kaçak göçmen operasyonu
23:19 Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
23:18 Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı
23:04 Antalya'da ölü bulunan çiftçinin evinde kimyasal madde şüphesi
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:16:56