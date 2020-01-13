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Polisten kaçak parfüm ve nargile tütününe operasyon

Balıkesir polisi il merkezinde bir işyerine düzenlediği operasyonda kaçak parfüm ile nargile tütünü ve kömürü ele geçirdi.

13.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:14Polisten kaçak parfüm ve nargile tütününe operasyon
polisi il merkezinde bir işyerine düzenlediği operasyonda kaçak parfüm ile nargile tütünü ve kömürü ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir işyerine operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerinde 100 adet gümrük kaçağı parfüm, 175 kg nargile tütünü ile 13 kg nargile kömürü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak parfüm ve nargile tütünü ve kömürler emniyete alınırken, yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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