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Polisten kaçak tütün operasyonu

- Polisten kaçak tütün operasyonuBALIKESİR - Balıkesir polisi gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirdi.

05.10.2019 15:43
- Polisten kaçak tütün operasyonu
BALIKESİR - Balıkesir polisi gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adreste düzenlediği operasyonda 63 kilogram tütün, 72 bin boş makaron, 16 bin dolu makaron, 2 adet Kompresör cihazı ve 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Kaçak tütün ve malzemelerin sahipleri E.Ç. ve S.L. hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Polisten kaçak tütün operasyonu

Balıkesir, Yerel

Kaynak: İHA

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