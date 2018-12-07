Polisten kaçan araç refüje çarpıp yan yattı: 1'i ağır 2 yaralı
KAYSERİ - Kayseri
'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araç, kaygan yolda refüje çarparak yan yattı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde çalınan 38 T 0185 plakalı araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ş.Ö. yönetimindeki araç, Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada Ş.Ö. ağır yaralanırken, araçta bulunan T.Ç.'de yaralandı. Yaralananlar, sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Kazaya karışan araç, yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis,Kayseri
07 Aralık 2018 Cuma 16:41