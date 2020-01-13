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Polisten kaçan araçta 8 adet tabanca bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç kovalamaca ile yolu kesilerek yakalandı.

13.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:21Polisten kaçan araçta 8 adet tabanca bulundu
'nın ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç kovalamaca ile yolu kesilerek yakalandı. Araçta yapılan aramada 8 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptığı sırada 45 YM 315 plakalı araç dur ihtarına uymadı. Kaçmaya başlayan araç Gazi Caddesi üzerindeki ekipler tarafından yol kesilerek durduruldu. Araçtaki şahıslara yapılan kimlik kontrolünde, sürücü O.Ç.'nin (36) arandığı tespit edildi. Emniyet yetkilileri tarafından arama kararı alınarak araçta yapılan aramada ise 8 adet Sigsauer marka tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Sürücü O.Ç. ile araçta bulunan E.Ç. (32) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Akşehir, Konya, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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