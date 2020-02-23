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Polisten kaçan araçta uyuşturucu özellikli ilaç ele geçirildi

Samsun'da polisten kaçan araçta uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

23.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:23Polisten kaçan araçta uyuşturucu özellikli ilaç ele geçirildi
'da polisten kaçan araçta uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri devriye gezerken şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü Y.Y. kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Yunus ekipleri tarafından yakalanan araçta bulunan sürücü Y.Y. ile yanında bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 112 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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