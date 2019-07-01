01.07.2019 14:40
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Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin kovalamaca sonucu yakaladığı araçta uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin kovalamaca sonucu yakaladığı araçta Uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Muğla- Denizli yolunda "şok uygulama" görevi yapan polis ekipleri, şüpheli görülen Y.H. yönetimindeki 48Y YC 988 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüphelinin kullandığı araç takibe alındı.
Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu eski otogar kavşağında kıstırılan araç durmak zorunda kaldı, sürücü Y.H. gözaltına alındı.
Araçta yapılan ilk incelemede bir miktar uyuşturucu bulunurken, alkollü olduğu anlaşılan sürücüye ayrıca "kırmızı ışıkta geçme", "dur ihtarına uymama" suçlarından da 5 bin 600 lira ceza kesildi.
Sürücünün daha önce de 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
Bölgeye çağrılan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili detaylı inceleme için polis merkezine götürdü.Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı
Kaynak: AA
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