21.06.2019 14:45
Haberler » Güncel » Haber

Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı

Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde cezaevi firarisi T.T., otomobiline akaryakıt aldığı sırada polislerin farketmesi üzerine yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı tarlada yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde cezaevi firarisi T.T., otomobiline akaryakıt aldığı sırada polislerin farketmesi üzerine yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı tarlada yakalandı.
Muratlı'nın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren 39 NR 155 plakalı araçtan şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili incelemeye aldı. Bu sırada aracın sürücüsü T.T., polis ekiplerinin geldiğini görmesiyle araçtan inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda T.T., saklandığı tarlanın içinde yakalanarak gözaltına alındı. T.T.'nin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı gibi toplam 5 farklı suçtan daha arandığı tespit edildi. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli T.T.'nin 1,5 yıl önce Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin üzerine Türk bayrağı astığı araç plakasının başka bir araca ait olduğu belirlendi. Süphelinin sorgusu sürerken  aracın çalıntı olup olmadığı da araştırılıyor.


- Tekirdağ
Kaynak: DHA
tekirdağ , akaryakıt , muratlı , cezaevi , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:50 69 adrese eş zamanlı operasyon
15:50 Ürdün halkı "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti
15:50 Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor
15:50 Osmangazi Belediyesi'nden Ecdada Vefa
15:49 Edirne pazarına Yunan ve Bulgar akını
15:49 Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı
15:48 Mardin'de 47 kaçak trafo ele geçirildi