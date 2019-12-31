Haberler » 3. Sayfa » Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı - Haberler

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı

Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dur ihtarın uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, park halindeki bir otomobil ile çöp konteynerine çarptı.

31.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı
Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dur ihtarın uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, park halindeki bir otomobil ile çöp konteynerine çarptı. Sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre S.K. yönetimindeki 01 JM 487 plakalı otomobil, uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçtı. Trafik ve Yunus polisi ekiplerinin kovalamacası sonucu, S.K. yönetimindeki 01 JM 487 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza sonrası polis, S.K.'yi gözaltına aldı. 27 yaşındaki sürücünün ehliyeti olmadığı için dur ihtarına uymayarak polisten kaçtığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:50   Bakan Koca'dan, 112 Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yılbaşı ziyareti - Haberler
01:48   Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
01:41   Tekirdağ yeni yılı silah sesleri ile karşıladı - Haberler
01:37   Sakarya'da 2020'nin ilk bebeği 2 dakika sonra dünyaya geldi - Haberler
01:24   Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
1.01.2020 01:56:58