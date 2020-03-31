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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 13 bin 885 lira ceza

BURDUR'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ehliyetsiz sürücüye 13 bin 885 lira ceza uygulandı.

31.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:50
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 13 bin 885 lira ceza

BURDUR'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ehliyetsiz sürücüye 13 bin 885 lira ceza uygulandı.

Burdur 'da, M.C. (27) adlı sürücü, 15 LE 474 plakalı otomobiliyle Kışla Mahallesi uygulama noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Polis ekipleri tarafından İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'nde yakalanan sürücünün, ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'fenni muayenesi olmayan araç kullanmak', 'abartı egzoz', 'spin atmak', 'zorunlu mali sorumluluk sigortası olmamak' gibi çeşitli maddelerden 13 bin 885 lira idari para cezası uygulandı. Muayene ve sigortası olmayan otomobil iki ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Güncel
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