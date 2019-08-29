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Polisten kaçan motosiklet sürücüsü polise çarptı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosiklet denetim uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarparak, yaralanmasına neden oldu.

29.08.2019 17:51 Polisten kaçan motosiklet sürücüsü polise çarptı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosiklet denetim uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarparak, yaralanmasına neden oldu.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından şehrin bazı noktalarında motosiklet denetim uygulaması gerçekleştirildi. Zübeyde Hanım Parkı önünde gerçekleştirilen uygulamada emniyet ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 39 TF 402 plakalı aracın sürücüsü kaçmaya çalışırken, uygulamada görevli olan emniyet mensubuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle yaralanan emniyet mensubu sedyeyle Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü hakkında tutanak tutuldu. - KIRKLARELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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