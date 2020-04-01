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Polisten kaçan motosikletli 2 kişi, Adana Havaalanı'nda yakalandı

Polisten kaçan motosikletli 2 kişi, Adana Havaalanı'nda yakalandıADANA'da plakasını kapattıkları motosikletle polisten kaçan 2 kişi, izlerini kaybettirmek için girdikleri Adana Havaalanı'nda kıskıvrak yakalandı.

01.04.2020 07:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 07:31

Polisten kaçan motosikletli 2 kişi, Adana Havaalanı'nda yakalandı

ADANA'da plakasını kapattıkları motosikletle polisten kaçan 2 kişi, izlerini kaybettirmek için girdikleri Adana Havaalanı'nda kıskıvrak yakalandı.

Saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakası katlanarak kapatılmış motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Cadde boyunca birkaç kilometre kaçışını sürdüren şüpheliler, izlerini kaybettirmek için Adana Havaalanı'na girdi. Dış hatlar terminali yakınında motosikletten inen şüpheliler, kargo kısmına doğru yaya olarak kaçmak isterken, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin, kuş hırsızlığı amacıyla dolaştıkları belirlenirken, plakayı gizlemek, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan haklarında cezai işlem uygulandı.

Polisten kaçan motosikletli 2 kişi, Adana Havaalanı’nda yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Havalimanı, Seyhan, Polis, Güncel

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Polisten kaçan motosikletli 2 kişi, Adana Havaalanı'nda yakalandı
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