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Polisten kaçan şahıs,ekipleri harekete geçirdi

Pendik'te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı.

10.10.2019 16:30
Pendik'te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı. Şahıs aracı Sultanbeyli'de bırakarak kayıplara karıştı. Bölgede bulunan ormanlık alanlar polis tarafından ablukaya alındı.
Pendik'te gözaltına alınan bir şüpheli şahıs, bulduğu bir araç ile polislerden kaçtı. Şahıs, kaçtığı aracı Sultanbeyli'de terk ederek kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alan ve bahçeleri abluka altına aldı. Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı.
(Halit Arslan - Cüneyt Sevindik/İHA)
Polisten kaçan şahıs,ekipleri harekete geçirdi

Sultanbeyli, Pendik, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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