Haberler » 3. Sayfa » Polisten kaçan şahıs, metrobüs yolunda izini kaybettirdi - Haber

Polisten kaçan şahıs, metrobüs yolunda izini kaybettirdi

Polisten kaçan şahıs, metrobüs yolunda izini kaybettirdi GBT'de aranılanlar listesinde olduğu ortaya çıkınca kaçtıİSTANBUL - Bakırköy'de polisin GBT kontrolü sırasında aranılanlar listesinde olduğu ortaya çıkan şahıs, polisten kaçarak metrobüs yoluna girdi.

14.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:38
Polisten kaçan şahıs, metrobüs yolunda izini kaybettirdi
GBT'de aranılanlar listesinde olduğu ortaya çıkınca kaçtı
İSTANBUL - 'de polisin GBT kontrolü sırasında aranılanlar listesinde olduğu ortaya çıkan şahıs, polisten kaçarak metrobüs yoluna girdi. O sırada metrobüsün gelmemesi olası bir kazayı önlerken, polis metrobüs yolunda izini kaybettiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Bakırköy İncirli Metrobüs durağının yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir kişinin GBT sorgusunu yaptı. Bu sırada şahsın arananlar listesinde olduğunu tespit edildi. Şahıs kendisini yakalayan polislerin elinden kaçarak izini kaybettirmek için metrobüs yoluna atladı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için peşine düştü, şahıs ise yaya olarak metrobüs yoluna girerek Bahçelievler tarafına koştu. Şahıs ardından metrobüs yolunda bulunan tellerin üzerinden atlayarak, ara sokaklara doğru kaçtı. Polis ekiplerinin elinden kaçan şahıs kayıplara karışırken, ekipler şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
(VB- MB-HK-
Polisten kaçan şahıs, metrobüs yolunda izini kaybettirdi

Bakırköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:00 Tırın çarptığı traktör kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü.
11:54 İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif...
11:54 Osmaniye'de ahır yandı, 7 büyükbaş hayvan telef oldu
11:51 SÜTAŞ Fabrikası'nda büyük yangın
11:54 İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı
09:05 Polisten kaçan şahıs, metrobüs yoluna girerek izini kaybettirdi
04:06 Doğum gününde dayak yiyen kadın, kocasını bıçakladı
22:26 Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
10:23 Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu
11:46 Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
11:49 Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
14.11.2019 12:00:32