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Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi

Pendik'te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı.

10.10.2019 16:04Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi
Pendik'te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı. Şahıs aracı Sultanbeyli'de bırakarak kayıplara karıştı. Bölgede bulunan ormanlık alanlar polis tarafından ablukaya alındı.

Pendik'te gözaltına alınan bir şüpheli şahıs, bulduğu bir araç ile polislerden kaçtı. Şahıs, kaçtığı aracı Sultanbeyli'de terk ederek kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alan ve bahçeleri abluka altına aldı. Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Pendik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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