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Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi

Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldıİSTANBUL - Pendik'te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı.

10.10.2019 21:37
Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi
Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı
İSTANBUL - Pendik'te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı. Şahıs aracı Sultanbeyli'de bırakarak kayıplara karıştı. Bölgede bulunan ormanlık alanlar polis tarafından ablukaya alındı.
Pendik'te gözaltına alınan bir şüpheli şahıs, bulduğu bir araç ile polislerden kaçtı. Şahıs, kaçtığı aracı Sultanbeyli'de terk ederek kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alan ve bahçeleri abluka altına aldı. Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı.
Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi

Sultanbeyli, Pendik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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