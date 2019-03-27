Polisten Kaçan Şüpheliler Çatıda 7 Saat Geçirdi

Kaynak: İHA

İngiltere'nin başkenti Londra'da polisten kaçan 2 şüpheli 7 saat boyunca bir evin çatısında mahsur kaldı.Londra'daki Kingsgate Caddesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Motosiklet hırsızlığı yaptığından şüphelenilen 2 kişi polisten kaçmak için bir evin çatısına çıktı. Yaklaşık 7 saat boyunca çatıda kalan şüpheliler, polislere çatıdaki kiremitleri fırlattı. Olay yerine en az 10 polisin intikal ettiği ifade edilirken, bir görgü tanığının şüphelilerden birinde silah olduğunu öne sürmesi üzerine bir helikopterin de olay yerine geldiği belirtildi. Olay sırasında caddenin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. - LONDRA