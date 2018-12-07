Polisten Kaçan Şüpheliler Çıkmaz Sokağa Girince Yakalandı

Denizli
'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan şüpheliler, bir çıkmaz sokağa girince gözaltına alındı. Yenişehir
Mahallesi Yürüyüş Yolunda uygulama yapan trafik polisleri, şüphe üzerine 20 BV 023 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polislerin "dur" ihtarına rağmen 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Akkonak
Mahallesi'ndeki ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı.
Kaçan araçtakilerle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.
Şüpheliler, Saraylar
Mahallesi'nde bir çıkmaz sokağa girince yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 6 cep telefonu ile uyuşturucu içmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.A (37), F.K. (30) ve A.K (31), polis merkezine götürüldü.
Yenişehir,Denizli,Polis
07 Aralık 2018 Cuma 17:45