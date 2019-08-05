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Polisten kaçan şüpheliler yakalandı

Malatya'da polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayıp kaçan bir otomobildeki şüpheli 5 kovalamacanın ardından yakaladı.

05.08.2019 09:42 Polisten kaçan şüpheliler yakalandı
Malatya'da polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayıp kaçan bir otomobildeki şüpheli 5 kovalamacanın ardından yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesi üzerinde yol kontrolü yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan otomobil, yarım saat süren kovalamaca sonrası Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yakalandı.
Polis merkezine götürülen şüphelilerin, içlerinden birisinin yoklama kaçağı olduğu için kaçtıkları belirlendi.
İfadeleri alınan zanlılar, daha sonra serbest bırakıldı.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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