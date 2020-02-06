Haberler » Güncel » Polisten kaçan sürücü park halindeki 3 araca vurduktan sonra yakalandı - Haber

Polisten kaçan sürücü park halindeki 3 araca vurduktan sonra yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki 3 araca vurduktan sonra yakalandı.

06.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:02
'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki 3 araca vurduktan sonra yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde devriye gezen sivil asayiş ekipleri, şüphe üzerine C. P. (42) idaresindeki 34 NE 0522 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başlayan sürücü ile ekipler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.
C.P. girdiği ara sokakta park halindeki 3 araca vurarak zarar verdi. Kaçmaya devam etmek isteyen sürücü, polis ekiplerince önü kesilerek yakalandı.
Olay yerine gelen trafik ekiplerinin alkol muayenesi yapmasına izin vermeyen C.P. gözaltına alınarak test için hastaneye götürüldü.
Polisten kaçan sürücü park halindeki 3 araca vurduktan sonra yakalandı

Güzelyalı Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
6.02.2020 00:31:20