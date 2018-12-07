Polisten Kaçan Sürücünün Aracında Uyuşturucu Bulundu

07 Aralık 2018 Cuma 15:05



07 Aralık 2018 Cuma 15:05

Malatya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve daha sonra yakalanan sürücünün aracında 985 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulmaya çalışılan bir aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri aracı yapılan kovalamaca sonucu yakaladı. Araçta yapılan aramada 985 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA