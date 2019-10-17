Polisten kaçan sürücünün aracında uyuşturucu çıktı

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymamayan sürücü kaçtı ancak polis ekipleri şüpheli otomobili takip etti.
Otomobil, Aydın Bulvarı'nda trafik levhasına çarparak durdu.
Araç sürücüsü R.Y, gözaltına alındı.
Otomobildeki aramada, 5 gram skunk, 13 gram metamfetamin ele geçirildi.