Polisten Kaçan Sürücünün Otomobilinden 985 Gram Esrar Çıktı

MALATYA'da polis tarafından yol kontrolü sırasında 'dur' ihtarında bulunulan otomobilin sürücüsü, kaçtı. Kovalamaca sonunda durdurulan otomobilde 985 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kentin girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı. Polis
, kontrol noktasında şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Ancak, sürücü 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Polis ekipleri, peşine düştüğü otomobili kısa kovalamacanın ardından yakalalayarak durdurdu. İçindeki 2 kişinin gözaltına alındığı otomobilde yapılan aramada 985 gram esrar ele geçirildi.
Öte yandan, polis tarafından kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda ise 5 kişi yakalandı.
- Malatya
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Malatya,Polis
07 Aralık 2018 Cuma 13:28