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Polisten kaçan sürücüye 3 bin 702 lira ceza - DÜZCE

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 3 bin 702 lira ceza kesildi.

04.05.2020 23:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:28
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 3 bin 702 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Atatürk Caddesi kavşağında uygulama yapıldığı esnada polisin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü aracıyla hızla bölgeden uzaklaştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü hakkında otomobil plakasını tespit ederek işlem yaptı.
Sürücüye, "dur ikazına uymamak", "kavşaklara gelirken aracın hızını azaltmamak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından 3 bin 702 lira para ceza uygulandı.
Öte yandan polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle uzaklaştığı anlar MOBESE kamerasınca kaydedildi. Polisten kaçan sürücüye 3 bin 702 lira ceza - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yığılca, Huzur, Düzce, Güncel, Haber

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