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Polisten kaçan taksi sürücüsü aracı terk edip kayıplara karıştı

Polisten kaçan taksi sürücüsü aracı terk edip kayıplara karıştıADANA - Adana'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan taksi sürücüsü, aracı terk ederek kayıplara karıştı.

06.11.2019 03:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 03:17
Polisten kaçan taksi sürücüsü aracı terk edip kayıplara karıştı
ADANA - Adana'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan taksi sürücüsü, aracı terk ederek kayıplara karıştı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 01 T 1401 plakalı taksiye 'dur' ihtarında bulundu. Taksi sürücüsü polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Taksi sürücüsü ara sokaklarda aracı terk edip izini kaybettirdi
Yaklaşık 10 kilometre boyunca polis ekipleri taksi sürücüsünü kovaladı. Kaçamayacağını anlayan taksi sürücüsü, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57188 sokak içerisinde aracını terk etti. Aracı terk eden sürücü ara sokaklarda izini kaybettirdi. Polis ekipleri araçta inceleme yaptıktan sonra, çekici ile polis otoparkına çekildi.
Kaçan taksi sürücüsünün ise arama çalışmaları başlatıldı.
Polisten kaçan taksi sürücüsü aracı terk edip kayıplara karıştı

Çukurova, Adana, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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