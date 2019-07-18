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Polisten kaçarken balkondan atlayan cezaevi firarisi yaralandı

Aydın'da, 2 gün önce cezaevinden firar eden ve polisi fark edince birinci kattaki evin balkonundan atlayan hükümlü kaçamadan yakalandı.

18.07.2019 13:22 Polisten kaçarken balkondan atlayan cezaevi firarisi yaralandı
Aydın'da, 2 gün önce cezaevinden firar eden ve polisi fark edince birinci kattaki evin balkonundan atlayan hükümlü kaçamadan yakalandı.
Alınan bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.E. (25), 2 günce Aydın Açık Cezaevi'nden firar etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün, Kurtuluş Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon düzenledi.
Polislerin geldiğini fark eden Ö.E, kaçmak için birinci kattaki evin balkonundan atladı. Aşağıda bekleyen polis ekiplerince yakalanan ve hafif yaralanan Ö.E, tedavisi için Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
Aydın, Güncel

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