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Polisten kaçarken çamura saplandı, sabaha kadar orada kaldı

Arnavutköy'de bataklık alanda çamura saplanan şahsın, hırsızlık şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

18.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:22
'de bataklık alanda çamura saplanan şahsın, hırsızlık şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre polislerden kaçarken çamura saplandığı belirtilen şahıs, saatler sonra kaldığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan çamura saplanmış halde bulunan şahsın önceki akşam 4 kişinin karıştığı otomobil hırsızlığı şüphelilerinden olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre dün 4 kişinin bir aracı çaldığı ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, otomobilde bulunan GPRS'den şahısların yerini tespit ederek, peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında araç içerisindeki Orhan Y., İbrahim K. ve Öner D. isimli 3 kişi araçtan inerek başka bir araçla kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Bir kişi ise akşam karanlığından faydalanarak kaçtı. Ekipler sabah saatlerinde bir kişinin çamura saplandığı ihbarını aldı. Ekipler olay yerine gittiğindeyse şahsın hırsızlık şüphelisi Doğukan G. olduğu öğrenildi. Şahıs tedavi için hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
(İHA)
Polisten kaçarken çamura saplandı, sabaha kadar orada kaldı

Arnavutköy, Boğazköy, Güncel

Kaynak: İHA


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