Haberler » Güncel » Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu bulundu - Haber

Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu bulundu

Şanlıurfa'da, polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi.

18.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:40Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu bulundu
'da, polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında içerisinde uyuşturucu bulunduğu şüphesiyle bir otomobili durdurmak istedi.
Otomobil sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bu sırada otomobilin kaza yapması sonucu araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 134 gram eroin, 163 gram esrar ve 75 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 960 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Jandarma birlikleri terörist avında - Haber
16:50 Hamas, Filistin yönetimini "seçimler konusunda oyalama politikası izlemekle" suçladı - Haber
16:49 İdrar Kaçırmayı Önlemek 8 Adımda Mümkün - Haber
16:44 Doğanın içinden gelen filmler yarıştı - Haber
16:44 Nineler yemeklerini beğendirmek için yarıştı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:51:42