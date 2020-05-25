Polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Başkentte kontrol noktasındaki polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

25.05.2020 21:08 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:13
Başkentte kontrol noktasındaki polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri yol kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, M.A.R. yönetimindeki 06 FU 5375 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, dubalara çarparak Ankara yönüne doğru kaçtı. Polisin takibe başladığı otomobil, Ankara girişindeki takın ayağına çarptı.
Kazada, ağır yaralanan sürücü M.A.R. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yanındaki hafif yaralandığı anlaşılan R.S. ise hastaneye kaldırıldı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren araç sürücüsünün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Yoklama Kaçağı" suçlarından arandığının tespit edildiği kaydedildi. Polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Ankara, Polis, Güncel, Haber

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