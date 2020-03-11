Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı
Samsun'da sürücüsü polisten kaçarken kaza yaparak yanan araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
11.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:40
Samsun 'da sürücüsü polisten kaçarken kaza yaparak yanan araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan ve yanan araçtan polis ekiplerince çıkarılan Uğur K'nin otomobilinin bagajında 5 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile tabanca ele geçirildi.
Yangın nedeniyle yaralanan Uğur K. ise Gazi Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'da dün, uygulama yapan motorize polis ekiplerinin durdurmak istediği Uğur K. (38), kullandığı 55 ADD 185 plakalı otomobiliyle kaçmaya başlamış, kovalamaca sırasında Derebahçe Mahallesi İkizce Sokağı'nda aracının farlarını söndürerek ilerlerken kaldırıma çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta sıkışan sürücü yanmaktan son anda polis ekiplerince kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan ve yanan araçtan polis ekiplerince çıkarılan Uğur K'nin otomobilinin bagajında 5 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile tabanca ele geçirildi.
Yangın nedeniyle yaralanan Uğur K. ise Gazi Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'da dün, uygulama yapan motorize polis ekiplerinin durdurmak istediği Uğur K. (38), kullandığı 55 ADD 185 plakalı otomobiliyle kaçmaya başlamış, kovalamaca sırasında Derebahçe Mahallesi İkizce Sokağı'nda aracının farlarını söndürerek ilerlerken kaldırıma çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta sıkışan sürücü yanmaktan son anda polis ekiplerince kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
Manşet
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